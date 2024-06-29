مصر تفوز بذهبيتين وفضية في منافسات الفردي ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث

حقق معتز وائل ومصطفى أبو عامر، ذهبية وفضية فى منافسات فردي الناشئين لبطولة العالم للناشئين والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وحقق معتز وائل الميدالية الذهبية برصيد 1544 نقطة بينما حقق زميله مصطفى أبو عامر الميدالية الفضية برصيد 1530 نقطة وحقق الأوكراني رومان بوبوف الميدالية البرونزية برصيد 1524 نقطة.

واحتل مازن شعبان المركز الثامن برصيد 1498 نقطة لتحقق مصر ذهبية منافسات الفرق.

يذكر أن مصر تمكنت من التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر ب 1241 نقطة، في أول أيام البطولة كما حققت اليوم فريدة خليل برونزية فردي الناشئات برصيد 1370 نقطة.

وتختتم البطولة غدا الأحد بمنافسات الزوجي المختلط.