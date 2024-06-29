مهرجان العلمين.. 30 حفلًا غنائيًا وبرامج ترفيهية على الطريقة العالمية

شهدت النسخة الأولى من مهرجان العلمين والذي يحمل شعار "العالم علمين" والتي أقيمت العام الماضي نجاحاً كبيرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا، والتي أقيمت في الفترة 13 يوليو الماضى حتى 2 سبتمبر الماضي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وتضمنت النسخة الأولى من مهرجان العلمين "العالم علمين" أكثر من 30 حفلًا غنائيًا ورفعت جميع الحفلات شعار كامل العدد، وأشاد رواد المهرجان والجمهور بالمستوى العالمي للمهرجان والتنظيم الأكثر من رائع.

وشارك كبار نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي بجانب بعض النجوم العالميين في فعاليات مهرجان العلمين والتي أقيمت داخل منطقة "العلمين أرينا" وشارك فيها كل من النجم تامر حسني والذي افتتح العام الماضي أولى فعاليات المهرجان بحفل غنائي ضخم شهد إقبالًا غير مسبوق، كما شارك كل من النجم اللبناني راغب علامة والنجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم الكبير محمد منير والنجمة اللبنانية إليسا، والنجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم بهاء سلطان، وتامر عاشور، والنجم مدحت صالح، والموسيقار عمر خيرت، والكابو حميد الشاعري والمطرب محمد محسن، والمطربة ريهام عبدالحكيم.

أما على مستوى الحفلات التي تميل للون الشعبي شارك كل من النجم الكبير حكيم، والمطرب الشعبي مسلم، ودبل زوكش، ورضا البحراوي، وعمر كمال، ومحمود الليثي، والصواريخ.

وكان لفرق الأندرجراوند ومطربي الراب نصيب من المشاركة في فعاليات المهرجان في إطار إرضاء جميع الأذواق الفنية وشارك كل من فريق كايروكي، وفريق مسار إجباري، وفريق شارموفرز، ونجم الراب ويجز، كما كانت هناك مشاركة مميزة لنجم الراب الأمريكي "Russ" والمعروف أيضًا باسم Russell Vitale.

تصوير حلقات لبرامج المتحدة على هامش المهرجان

كما أقيم على هامش فعاليات المهرجان عدد من عروض البرنامج الترفيهى "سولد أوت" والذى يعرض عبر منصة "WATCH IT" الرقمية وذلك على خشبة مسرح العلمين وشهدت الحلقة مشاركة لاستاند أب كوميدي علي قنديل وحفل غنائي لفريق شارموفرز.

كما قدمت الإعلامية إسعاد يونس على هامش فعاليات المهرجان حلقة خاصة لبرنامجها "صاحبة السعادة" من على مسرح العلمين واستضافت فيها الساحر كريس المصري والذي قدم فقرة مميزة لخفة اليد، بالإضافة إلى استضافتها حفلًا غنائيًا لفرقة أيامنا الحلوة.

فيما قدمت الإعلامية منى الشاذلي أيضًا حلقة خاصة لبرنامجها "معكم" والتي صورت هي الأخرى على خشبة مسرح مدينة العلمين واستضافت فيها الموسيقار المغربي أمين بودشار.

فعاليات مجانية على مسرح الشارع

ومن أبرز لقطات النسخة الأولى من مهرجان العلمين المميزة إقامة "مسرح الشارع" والذي كانت فعالياته مجانًا للجمهور، وقدمت إدارة مهرجان عددًا من الفعاليات الفنية للفرق التراثية والغنائية والموسيقية على كورنيش العلمين الجديدة والذي جذب الآلاف من الجمهور بمختلف الأعمار.

وشارك في فعاليات مسرح الشارع عدد من المطربين والفرق أبرزهم المطرب وائل الفشني، والمطرب والمبتهل علي الهلباوي، وفريق هارموني، وفرقة مسرح ساقية الصاوي للعرائس والتي قدمت عرضًا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وفرقة فؤاد ومنيب، وأوركسترا أطفال ومركز تنمية مواهب، وكيان باند الموسيقي، وكورال هارموني عربي، بالإضافة إلى عدد من فرق قصور الثقافة ومنها فرقة سوهاج للفنون الشعبية وفرقة العريش للفنون التراثية وفرقة المنصورة وغيرها.

دورة استثنائية لمهرجان الدراما

وشهدت المهرجان العام الماضي استضافة الدورة الثانية من مهرجان الدراما الذي يقام بالتعاون بين نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي شهدت الاحتفاء بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية ووصفها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بأنها دورة استثنائية ومميزة للغاية، لأنها نظمت داخل مدينة استثنائية وهى العلمين الجديدة والتى بنيت على طراز عالمى ويشرف بها كل مصرى.

وشهد مهرجان الدراما العام الماضي حضورًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والذين طالبوا بإقامة جميع دورات مهرجان الدراما كل عام بمدينة العلمين الجديدة.

وتم تكريم عدد من النجوم أبرزهم النجمة منة شلبي والمخرج بيتر ميمي، والنجمة منى زكي، والنجم كريم عبدالعزيز، والنجم محمد هنيدي، والنجم ماجد الكدواني، وشهد المهرجان احتفاء خاصًا بالنجمة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، والنجم الراحل محمود عبدالعزيز كما شهد الحفل تقديم النجم مدحت صالح أغنية "60 سنة دراما".