أحمد موسى يفضح مخطط الإخوان واستغلالهم أزمة الكهرباء لإسقاط الدول

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مخطط الإخوان واستغلالهم أزمة الكهرباء لإسقاط الدولة المصرية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإخوان لديهم هدف محدد وواضح، أي أزمة يستغلونها، لإسقاط الدولة، هو مش زعلان عليك ولا خايف عليك، ولكن هدفه واضح، أي أزمة يقول يالا بينا نهدم البلد ونشغل لجان".

وأضاف موسى: "صفحات بالكامل تدار من الخارج، سكريبت واحد متوزع على الكل".

وعرض موسى سكرينات لبوست متداول من حسابات مختلفة، كتب فيه "أصدمك وأقولك إن الكهربا قطعت في عملية مريض والمولد الاحتياطي من كتر التشغيل مشتغلش".

كما أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسجيلًا صوتيًا لإرهابي إخواني يستغل أزمة الكهرباء للتحريض على الفوضى وتنفيذ مخطط التمكين الذي وضعه الإخوان.

وقال الإرهابي خلال التسجيل الذي أذاعه موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نزل الناس فورًا، لو مش هتنزلهم الثورة وهم غضبانين، هينزلوا إمتى بعد ما ترجع الكهرباء ويرتاحوا؟ دي فرصة، نزلهم والغضب في صدور الناس، الكهرباء في مصر مش حاجة تافهة، حياتهم واقفة وهذه فرصة مواتية".