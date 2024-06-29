السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خفض الأسعار وحل أزمة الطاقة.. أبرز تحديات الحكومة الجديدة

المهندس إبراهيم المناسترلي
المهندس إبراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن أبرز مطالب المواطنين  من الحكومة الجديدة هي خفض أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية وحل أزمة توافر الطاقة حيث يعد ذلك من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لتحقيق هذا الهدف، يمكن اتباع عدة استراتيجيات متكاملة تساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وأوضح أنه من الضروري تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية للسلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيت. هذا يمكن تحقيقه من خلال دعم المزارعين وتحسين تقنيات الزراعة والري، مما يؤدي إلى زيادة المحاصيل الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما أن تشجيع الصناعات المحلية يمكن أن يساهم في توفير المنتجات الاستهلاكية بأسعار أقل، مما يقلل الضغط على الميزانية العامة ويعزز الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تحسين البنية التحتية للنقل والتخزين يعد من العوامل الأساسية في خفض تكاليف السلع. يجب تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، وبناء مخازن مبردة للحفاظ على جودة المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد. هذا يسهم في تقليل تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي تخفيض أسعار السلع للمستهلك النهائي.

وأشار إلى أن تعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في منع الاحتكار والممارسات التجارية غير العادلة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك. الشفافية في تسعير السلع والمراقبة المستمرة للأسواق تساعد في ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها.

وأوضح أنه يمكن للحكومة التدخل المباشر في بعض الأحيان لضبط الأسواق من خلال دعم الأسعار أو تقديم إعانات للسلع الأساسية. هذه الإجراءات يجب أن تكون مدروسة بعناية لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسعار.

وأشار إلى أنه يمكن تعزيز التوعية المجتمعية حول أهمية الاستهلاك الرشيد وتجنب الإسراف يعد جزءًا أساسيًا من الحل. يمكن للحملات الإعلامية والتثقيفية أن تلعب دورًا كبيرًا في تغيير سلوكيات الاستهلاك لدى الأفراد وتشجيعهم على الترشيد في استخدام الموارد.

وأكد أنه بتطبيق هذه الاستراتيجيات المتكاملة، يمكن لمصر تحقيق نجاح ملموس في خفض أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

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