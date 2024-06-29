السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد حجم التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى

جريدة الدستور

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا كشفت من خلاله التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي أقر بتقديم حزمة تمويلية استثمارية لمصر بـ7.4 مليار يورو.

تقديم 5 مليارات يورو حزمة مساعدة مالية في صورة قروض ميسرة، وتقديم 1.8 مليار يورو استثمارات إضافية وفقًا لخطة الاتحاد الاقتصادية.

600 مليون يورو في صورة منح لا ترد


كما أشار التقرير إلى أن هناك 600 مليون يورو في صورة منح لا ترد، وتمويلًا بـ5 ملايين يورو كمنح لدعم مستهدفات مصر بمجال الطاقة.

وشمل التعاون تمويلًا بـ100 مليون يورو للتوسع في قدرات مصر لتخزين الحبوب.

ودعم جهود مصر بتطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي، وكذلك دعم جهود مصر للحد من التلوث وتحسين الصحة العامة.

كسترا نيوز التعاون مصر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية الطاقة

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