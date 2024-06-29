حامل اللقب يعود لبلاده.. سويسرا تهزم إيطاليا بثنائية وتقصيها من يورو 2024

أسقط منتخب سويسرا نظيره منتخب إيطاليا، حامل لقب البطولة، في المباراة التي جمعتهما بمباراة دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب سويسرا بهدف دون رد.

وسيطر منتخب سويسرا على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الأول، وكان الطرف الأفضل من الجانب الهجومي والخطورة على المرمى، فيما لم يشكل منتخب إيطاليا خطورة على مرمى سويسرا.

وضغط لاعبو منتخب سويسرا على دفاعات إيطاليا من الدقائق الأولى للمباراة من أجل تسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما حاول لاعبو إيطاليا استغلال ضغط سويرا وتسجيل هدف مباغت.

وأهدر لاعبو منتخب سويسرا أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال أحداث الشوط الأول، وكانوا قريبين من التسجيل فيما لم يهدد منتخب إيطاليا مرمى سويسرا بأي فرصة خلال الشوط.



وسجل ريمو فريلير هدف التقدم لمنتخب سويسرا في الدقيقة 37 بعدما تسلم تمريرة زميله روبن فارجاس داخل منطقة جزاء إيطاليا وسدد الكرة على يمين الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي منتخب سويسرا لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية، بينما تراجع منتخب إيطاليا للدفاع لحماية مرماه من تلقي هدف ثانٍ.

وكاد ريدير، لاعب سويسرا، أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده من ركلة حرة مباشرة نفذها بقدمه اليسرى مباشرة ناحية المرمى وتصدى لها الحارس دوناروما ثم ارتطمت بالقائم وخرجت لركنية أبعدها دفاع إيطاليا من داخل المنطقة.

وسدد لاعبو منتخب سويسرا كرتين على المرمى من 9 محاولات وخرجت مثلهما من الملعب فيما اعترض دفاع إيطاليا 5 تسديدات، بينما لم يسدد لاعبو إيطاليا أي كرة على المرمى وكانت لهم محاولة وحيدة طوال الشوط الأول واعترضها الدفاع.

واستحوذ منتخب سويسرا على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 58% مقابل 42% لمنتخب إيطاليا.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني من المباراة للمنتخب الإيطالي، فيما دخل المنتخب السويسري الشوط الثاني من المباراة بنفس الأداء الهجومي والرغبة في تسجيل هدف ثانٍ لتأمين انتصارهم.

وسجل روبن فارجاس هدف منتخب سويسرا الثاني في الدقيقة 46 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس دوناروما.

واندفع المنتخب الإيطالي للهجوم خلال الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق، فيما استمرت المحاولات الهجومية لمنتخب سويسرا لتسجيل الهدف الثالث وتأمين انتصارهم.

وسدد لاعبو منتخب سويسرا 4 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 7 تسديدات، مقابل تسديدة من 9 محاولات لمنتخب إيطاليا من 5 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب.

وتقاسم منتخبا إيطاليا وسويسرا الاستحواذ على مجريات اللعب خلال المباراة بنسبة 50% لكل منهما.

وينتظر منتخب سويسرا الفائز من مباراة انجلترا وسلوفاكيا في مواجهة الدور ربع النهائي للبطولة.