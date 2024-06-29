جدل واسع بأسيوط بعد انتشار فيديو لطالبة بكلية التربية الرياضية تحتفل بتخرجها.. والجامعة ترد

انتاب أهالي محافظة أسيوط، حالة من الجدل الواسع بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط أثناء رقصها خلال احتفالها بحفل تخرجها.



وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض حيث رأى البعض أن هذا الأسلوب غير مألوف أو متعارف عليه في الأوساط الصعيدية بينما قال البعض الآخر إنها لم ترتكب جرما سوى أنها عبرت عن سعادتها وفرحتها بالتخرج وسط زملائها وبحضور أهلها.



لا أعلم سبب الهجوم والانتقادات الواسعة



وقالت الطالبة سمر عنتر، إنها لا تعلم سبب الهجوم الحاد الذي حصلت عليه بسبب فرحتها وسط زملائها وبحضور أهلها خاصة وأنها لم تفعل شيء مخل بالآداب العامة وأن ما فعلته يحدث في جميع الأفراح والمناسبات الخاصة والعامة.



وأوضحت سمر عنتر الطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، أنها كانت سعيدة بتخرجها من الجامعة وكانت تحتفل مع زملائها ولكن هناك بعض الأشخاص بدأوا تداول مقطع الفيديو بشكل واسع بغرض نيل شهرة واسعة وسط انتقادات البعض وأنها ستلجأ الي القضاء لكل من أخطأ في حقها.

وتابعت: “أسرتي كانت موجودة في حفل التخرج واحتفلوا معي بتخرجي”.



في نفس الوقت أعلنت جامعة أسيوط؛ عدم مسؤوليتها عن أية حفلات تخرج، أو أنشطة يتم تنظيمها خارج أسوار الجامعة، وبغير موافقة الجامعة، والجامعة مسؤولة- فقط- عن حفلات التخرج التي تنظمها الكليات داخل أسوارها، تحت رعاية وتنظيم أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بإدارة رعاية الشباب.



وحذرت الجامعة؛ من استخدام أي كيانات لاسمها في أي حفلات أو أنشطة تحمل اسم الجامعة بدون موافقة كتابية من الجامعة، مناشدة أبناءها الطلاب بعدم الانسياق لأي حفلات أو أنشطة يتم تنظيمها خارج أسوارها.