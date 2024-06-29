السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صديق أوجولا يسجل هدف التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا

صديق أوجولا
صديق أوجولا

نجح صديق أوجولا في تسجيل هدف التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في الجولة 28 من بطولة الدوري.

وجاء الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 72 بعد كرة عرضية من أحمد ياسر ريان من جهة اليمين قابلها صديق أوجولا برأسية قوية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا متقدمًا بهدفين مقابل هدف في الجولة 28 من بطولة الدوري.

جاء الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء حاور محمد بسام إبعادها من يمين مرماه ولكن الكرة مرت إلى الشباك.

في الدقيقة السادسة كرة عرضية من محمد عادل لاعب سيراميكا من جهة اليسار ارتطمت بمحمد شحاتة لاعب الزمالك ومرت لرمية تماس.

فريق سيراميكا كليوباترا كاد أن يسجل التعادل في الدقيقة 14 بعد كرة عرضية من صديق أوجولا لاعب سيراميكا من جهة اليسار قابلها إيبوكا المنفرد بالمرمى بتسديدة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

جاء هدف التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 21 بعد تمريرة من صديق أوجولا وصلت إلى جون إيبوكا المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير بوجه القدم اليمنى فسكنت كرته يمين المرمى.

تمريرة من صديق إيجولا لاعب سيراميكا وصلت إلى جون إيبوكا يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير بالقدم اليسرى ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

تسديدة من ناصر ماهر لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

واستطاع نبيل عماد دونجا أن يضيف الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 41 بعد تسديدة قوية من عبد الله السعيد من خارج منطقة الجزاء ابعدها محمد بسام من منتصف مرماه تابعها نبيل عماد بتسديدة سكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، ركلة جزاء للزمالك بعد اعاقة من إبراهيم محمد لمحاولة مرور ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء.

حكم اللقاء يراجع تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى ركلة الجزاء بداعي وجود تسلل على عبد الله السعيد في بداية اللعبة.

تسديدة قوية من ناصر ماهر من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد بسام من أعلى يمين مرماه لركلة ركنية من جهة اليسار.
 

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