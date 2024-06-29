السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأرقام.. خيرى رمضان يكشف عن الكم الضخم من الإجازات للمصريين (فيديو)

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

طالب الإعلامي خيري رمضان، الحكومة المصرية بإعادة النظر في عدد أيام الإجازات التي يحصل عليها المصريون خلال السنة، مشيرًا إلى أن كثرة الإجازات تؤثر سلبًا على الإنتاجية.

وقال خيري، خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت: "ثلث السنة إجازة، المصريون هذا العام يحصلون على 128 يومًا إجازة، والبنوك أغلقت لمدة 9 أيام متواصلة في إجازة العيد الأخيرة".

وأضاف: "لدينا إجازة مؤخرًا لمدة ثلاثة أيام الجمعة والسبت والأحد بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وهذا ليس خطأ الحكومة فقط، ولكننا أيضًا شعب نحب الإجازات".

وتابع: "يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية لعدد أيام الإجازات، ونحن بحاجة إلى تقليل عدد أيام الإجازات، فكل ثلاث سنوات تحتوي على سنة كاملة من الإجازات، ففي اليابان، الناس لا يرغبون في الإجازات ويتم منحهم إجازات بالإجبار".

وأردف: "الناس في اليابان لديهم طاقة للعمل، ونحن بلد بحاجة إلى العمل، ولن تُحل مشاكلنا إلا بجهودنا، كما يجب تقليل الإجازات، لأنها لا تأتي بأموال، ولكنها تسبب خسائر وتعطل العمل".

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