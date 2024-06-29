السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يذيع تسجيلا صوتيا لإرهابى إخوانى يستغل أزمة الكهرباء للتحريض على الفوضى

أحمد موسى
أحمد موسى

أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا صوتيا لإرهابي إخواني يستغل أزمة الكهرباء للتحريض على الفوضى وتنفيذ مخطط التمكين الذي وضعه الإخوان.

وقال الإرهابي خلال التسجيل الذي أذاعه موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نزل الناس فورا، لو مش هتنزلهم الثورة وهم غضبانين، هينزلوا إمتى بعد ما ترجع الكهرباء ويرتاحوا؟ دي  فرصة، نزلهم والغضب في صدور الناس، الكهرباء في مصر مش حاجة تافهة، حياتهم واقفة وهذه فرصة مواتية.

وأضاف الإرهابي: “احنا هنزل الناس مش عشان الكهربا، لكن هدفنا التمكين وهذه فرصة، وميتضحكش علينا زي يناير، ننزل ومش هنرجع إلا بالتمكين".

وعقب أحمد موسى: "الرسالة وصلت لـ100 مليون، تنظيم الإخوان الإرهابي هدفهم التمكين".

أحمد موسى الكهرباء أزمة الكهرباء على مسئوليتي صدى البلد حمد موسى

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