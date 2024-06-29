هل مؤتمر الاستثمار سيكون نقطة تحول في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعد فرصة جيدة جدًا للاقتصاد المصري للاستمرار في أداؤه الإيجابي بعد التعثرات العالمية والأحداث الجيوسياسية التي تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية.

وأضافت رمسيس، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الخاص له أهمية قصوى داخل اقتصاد الوطني، وتتعلق أهميته بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن العديد من الدول العالمية قامت اقتصاديتها بل نهضتها الاقتصادية على هذه المشروعات، لأنها تضمن التغلغل في الاقتصادات الوطنية إضافة لتوفيرها فرص عمل وتساعد الأسر في أن تتحول من مستهلكة إلى منتجة.

وأوضحت أننا أينا حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر فيما يتعلق بتوطين الصناعات حيث تناول في حديثه الاهتمام بالسيارات الكهربائية وتحويل السيارات التي تعتمد على الوقود الأحفوري إلى سيارات كهربائية بأن هذا سيوفر الكثير للدولة عن طريق استخدم الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدةً أن هذا يساعد الدولة ان تتخطى العديد من الأزمات فيما يتعلق بالطاقات الأحفورية.