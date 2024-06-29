رئيس جامعة القاهرة يكشف أبرز إنجازات القطاع الصحي للجامعة

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل في نطاق تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، لافتًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة لا تقتصر على مستشفيات القصر العيني، ولكن هناك أيضًا مستشفيات المعهد القومي للأورام وأيضا مستشفى الطلبة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن هناك 25 مستشفى تقدم خدمات متوافرة طوال الـ24 ساعة في مختلف التخصصات.

وأوضح أنه تم انجاز الكثير في مجال المستشفيات، من أهمها المستشفى الجنوبي لمعهد الأورام، وهو ما يزيد من الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام إلى 50%، بالإضافة إلى مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس حيث تم عمل مشروع لتطويرها وتوسعتها بحوالي 200 مليون جنيه.