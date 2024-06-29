"إكسترا نيوز" تكشف حجم الاستثمار الأوروبى فى مصر

كشفت قناة "إكسترا نيوز"، عن حجم الاستثمار الأوروبي في مصر، والذي يعد أحد أهم روافد تنمية الاقتصاد المصري.

وجاء في التقرير الذي نشرته القناة أن الاستثمار الأوروبي في مصر تبلغ قيمته الإجمالية نحو 9 مليارات يورو.

ويحتل الاستثمار المرتبة الأولى في إفريقيا والثانية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر تعد هي الشريك التجاري الـ29 للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر



كما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، وإجمالي تجارة السلع بين الاتحاد ومصر 24.5 مليار دولار في 2020.

بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 6.4 مليار دولار، وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1 مليار يورو.

يجمع مصر والاتحاد الأوروبي منطقة تجارة حرة وشاملة DCFTA.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.