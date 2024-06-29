"حماس" تطالب بفتح رفح.. ومصر ترفض التعاون مع الاحتلال فى المعبر

قال القيادي في حمـاس أسامة حمدان، إن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل على النحو الحالي وعلى المجتمع الدولي التحرك بسرعة.

وأضاف حمدان، أن على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لفتح معابر قطاع غزة، مجددًا ضرورة الإسراع بفتح معبر رفح.

تدمير معبر رفح

وسبق أن أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد يوم واحد من إقدام القوات الإسرائيلية على حرق صالة المغادرين وعدد من مرافق المعبر جنوبي قطاع غزة.

وجاء هذا الإجراء الإسرائيلي بالرغم من مناشدات عدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، التي أكدت ضرورة فتح معبر رفح بشكل عاجل، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يواجه ملايين الفلسطينيين أوضاعًا إنسانية متردية.

مصر ترفض التعامل مع الاحتلال

فيما نسقت مصر مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبوسالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى رفض القاهرة مجددًا أي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية نسقت مع مسئولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة لغزة.

وكانت مصر قد نفت ما رددته صحف ومواقع إسرائيلية عن موافقة القاهرة على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة لإدارة معابر غزة.

معركة خاسرة

وبحلول اليوم الـ267 من العدوان الإسرائيلي على غزة اعترف قائد اللواء 12 بجيش الاحتلال أن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة وأن تفكيكها برفح سيستغرق عامين على الأقل.

وعن قدرة المقاومة على إطلاق الصواريخ وتهديد المستوطنات، قال إن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرمال في العيون.

جاءت تلك التصريحات في أعقاب اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بالقطاع أسفرت عن مقتل وجرح 9 جنود للاحتلال.

كما عادت آليات الاحتلال للتوغل في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح بعد انسحابها صباح اليوم وسط إطلاق نار كثيف.

ارتفاع أعداد الشهداء

وأعلنت الصحة بالقطاع عن أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى 37834 شهيدًا والمصابين إلى 86858 مصابًا.

وبعد تأكيد حركة حماس على أنها لن تغير موقفها بشأن مفاوضات الهدنة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أنها تعمل على صياغة جديدة لمقترح التبادل سعيًا لسد الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل.