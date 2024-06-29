السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثورة 30 يونيو.. هبة جلال تروي كواليس "اليوم الموعود" (فيديو)

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

أكدت الإعلامية هبة جلال، أن اليوم يحمل طابعًا خاصًا، ففي مثل هذا اليوم قبل 11 عامًا، شهدت مصر حدثًا عظيمًا غيّر مسارها ومستقبلها والمنطقة بأسرها، موضحة أن يوم 29 يونيو 2013 كان مليئًا بالترقب والانتظار، حيث كانت الدقائق والساعات تمر ببطء في انتظار خروج الملايين في اليوم الموعود.

وأضافت جلال، في حلقة اليوم من برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور": "30 يونيو كان الموعد الذي حدده المصريون للخروج، وخلال الأيام والأسابيع التي سبقت هذا اليوم، شهدنا تحذيرات وتهديدات من جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها وحلفائها، بالإضافة إلى تهديدات للإعلام والصحافة ورموز المعارضة".

وأشارت الإعلامية إلى أن تلك الفترة شهدت دعوات لقتل المعارضة وفتاوى من شيوخ الجماعة الإرهابية تبيح دم المعارضين، حيث استخدمت الجماعة الدين لتحقيق أهدافها، ومع ذلك، كان المصريون واثقين في القوات المسلحة، التي كانت الرهان الرابح، كما وثقوا في الشرطة والقضاء وأجهزة الدولة المصرية.

الإعلامية هبة جلال 30 يونيو الخلاصة المحور جماعة الإخوان الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية الصحافة الجماعة الإرهابية القوات المسلحة

الأكثر قراءة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

دون إصابات.. انهيار منزل من 4 طوابق فى الدقهلية

جدل واسع بأسيوط بعد انتشار فيديو لطالبة بكلية التربية الرياضية تحتفل بتخرجها.. والجامعة ترد

تسجيل خطير لمكالمة مُسربة بين عمرو واكد ومحمود وهبة تكشف مخططهم لنشر الفوضى

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه