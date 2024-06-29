ثورة 30 يونيو.. هبة جلال تروي كواليس "اليوم الموعود" (فيديو)

أكدت الإعلامية هبة جلال، أن اليوم يحمل طابعًا خاصًا، ففي مثل هذا اليوم قبل 11 عامًا، شهدت مصر حدثًا عظيمًا غيّر مسارها ومستقبلها والمنطقة بأسرها، موضحة أن يوم 29 يونيو 2013 كان مليئًا بالترقب والانتظار، حيث كانت الدقائق والساعات تمر ببطء في انتظار خروج الملايين في اليوم الموعود.

وأضافت جلال، في حلقة اليوم من برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور": "30 يونيو كان الموعد الذي حدده المصريون للخروج، وخلال الأيام والأسابيع التي سبقت هذا اليوم، شهدنا تحذيرات وتهديدات من جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها وحلفائها، بالإضافة إلى تهديدات للإعلام والصحافة ورموز المعارضة".

وأشارت الإعلامية إلى أن تلك الفترة شهدت دعوات لقتل المعارضة وفتاوى من شيوخ الجماعة الإرهابية تبيح دم المعارضين، حيث استخدمت الجماعة الدين لتحقيق أهدافها، ومع ذلك، كان المصريون واثقين في القوات المسلحة، التي كانت الرهان الرابح، كما وثقوا في الشرطة والقضاء وأجهزة الدولة المصرية.