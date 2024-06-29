سامح شكرى: مصر تستنكر بشدة استغلال إسرائيل الحرب والتوسع الاستيطانى غير القانونى

أدان سامح شكري، وزير الخارجية، قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، أضافت وزارة الخارجية، أن مصر تستنكر بشدة استغلال إسرائيل للحرب الدائرة بقطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، وتشدد على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، وفقًا لعاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وتابعت وزارة الخارجية، أن مصر تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعت مصر المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بنبأ عاجل منذ قليل.