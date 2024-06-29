السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دون إصابات.. انهيار منزل من 4 طوابق فى الدقهلية

جريدة الدستور

شهدت قرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة، انهيار أحد المنازل مكون من عدد 4 أدوار حيث انهار الدور الأرضي بالكامل وباقي الأدوار قائمة وتم إخلاء جميع السكان من المنزل دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.

 

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة التوجه إلى موقع الحادث بالقرية المشار إليها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفرض كردون أمني حول المنزل وفصل كافة المرافق عنه (كهرباء - مياه شرب - صرف صحي) وإخلاء كافة محتويات المنزل عن طريق الحماية المدنية والدفع بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة إلى الموقع لإزالة المنزل حتى سطح الأرض ورفع الأنقاض وإخلاء الموقع تمامًا من أي أنقاض.

 

وطمئن محافظ الدقهلية المواطنين بأن فرق العمل قد باشرت عملها على الفور لإخلاء محتويات المنزل تمهيدًا لإزالته بالكامل.

 

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أي شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية  0502316644 -0502314880 -0502327792 من التليفون الأرضي أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

 

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

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قرية ميت فاتك ميت فاتك مركز المنصورة أيمن مختار محافظ الدقهلية

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