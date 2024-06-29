السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ العلوم السياسية: مصر هى بؤرة الأحداث وحائط الصد أمام التحديات الإقليمية

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تظل بؤرة الأحداث والدولة المحورية المركزية في الإقليم، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تعرضت لهزات متتالية منذ حرب الخليج الأولى، ولكن مصر تبقى صاحبة القوة الشاملة ودولة ذات إمكانات كبيرة جدًا.

وأوضح فهمي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن مصر تمثل حائط صد كبيرا أمام المشروعات التي كانت ولا تزال تستهدف المنطقة، مشيرًا إلى أن مشروع الشرق الأوسط الكبير يعاد إنتاج أفكاره بهدف تجزئة الدول العربية.

وأضاف فهمي: "حتى هذه اللحظة، تقف الدولة المصرية ضد تهجير الفلسطينيين، كما يتم استحداث بعض الأدوات لإعادة إنتاج مشروعات تستهدف دول المنطقة"، وأكد أن النطاقات الاستراتيجية لمصر ليست مجرد حدود، بل تشمل ليبيا والسودان وغزة وإسرائيل، بالإضافة إلى جنوب دول حوض النيل، مشددًا على أن هذا هو النطاق الاستراتيجي الذي تتحرك فيه مصر حفاظًا على مصالحها القومية.

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