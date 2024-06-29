إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

قررت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة الحكم نادر قمر الدولة للتحقيق.

وجاء القرار بسبب واقعته الأخيرة بالتقاط صور تذكارية مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلب فيه اتحاد الكرة من رئيس لجنة الحكام مراجعة الأخطاء التحكيمية خلال المباريات الماضية ببطولة الدوري والتي تسببت في قيام الأندية بتقديم شكاوى.