السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمى: القضية الفلسطينية تكشف عن مرتكزات السياسة الخارجية المصرية (فيديو)

طارق فهمي
طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القضية الفلسطينية تعتبر محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أنها تمثل قضية أمن قومي لمصر، موضحًا أن مصر ركزت على تعزيز دورها العربي بعد ثورة 30 يونيو، حيث تلعب دورًا هامًا في ليبيا والسودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دعمها الأشقاء في دول الخليج.

وأشار فهمي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتمدت على مشروع النهضة، الذي وصفه بالمشروع الوهمي، مؤكدًا أنه لا توجد للجماعة مجموعة مفكرين، على عكس الجماعة الإسلامية التي كانت تضم مفكرين، مثل كرم زهدي وناجح إبراهيم.

وأضاف أن جماعة الإخوان كانت محدودة الأفق ولم تكن تمتلك رؤية واضحة، وعندما طُرح مشروع النهضة، تساءل الجميع عن ضوابطه ومعاييره، مؤكدًا أن الجماعة كانت تنظر إلى مصر كدولة ممر للخلافة، وهو ما اعتبره كارثيًا، لأنه أظهر عدم فهم الإخوان لسيكولوجية المواطن المصري البسيط، مشددًا على أن مصر دولة كبيرة ولها معطياتها الراسخة التي تختلف عن رؤية جماعة الإخوان.

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