السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماة الوطن" بسوهاج: الرئيس السيسي مهد لعلاقات اقتصادية مصرية أوروبية قوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور مختار همام الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم مهد لعلاقات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المتنوعة بمصر خاصة في البنية التحتية والصناعة والمشروعات الخضراء وغيرها.

وأضاف الدكتور مختار همام في تصريحات له اليوم، أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي حاليا تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى المجالات ووصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة وضخ استثمارات أوروبية جديدة في مصر وتقديم دعم مالي تخطى المليارات من الدولارات لمصر، وهذا يؤكد ثقل ومكانة وأهمية مصر بالمنطقة كمحور ارتكاز وصمام أمان بالمنطقة وأنها بلد الفرص الاستثمارية الواعدة.

txt

خبير اقتصادى: مؤتمر الاستثمار يبحث عن رؤية استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى

txt

"اقتصادية الشيوخ": مؤتمر الاستثمار بوابة شراكة بين القطاع الخاص ودول الاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن الصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في محافظتي سوهاج وقنا شهد منحة تمويلية لقطاع البنية التحتية وترفيق المناطق الصناعية بالصعيد ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار والنمو الصناعي، مؤكدا أن جملة الاستثمارات الأوروبية المتفق عليها 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، تهدف لدعم الاقتصاد المصري ويسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر وتوطين العديد من الصناعات في السوق المصري وتحويل مصر إلى مركز متميز لتصدير المنتجات المصرية والأوروبية المشتركة إلى السوق الأفريقي.

الدكتور مختار همام حزب حماة الوطن محافظة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الاستثمار الاوروبي

مواد متعلقة

رئيس الحركة الوطنية للحكومة الجديدة: يجب العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية

"الحرية المصرى": مؤتمر الاستثمار يعكس قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

رئيس حزب "المصريين" يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ رؤية مصر 2030

رئيس حزب الحرية: الحكومة الجديدة عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار ومحاربة التضخم

رئيس حزب الإصلاح والنهضة للحكومة الجديدة: نحتاج لحلول ابتكارية وفعالة وناجزة

مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: ثورة 30 يونيو جسدت إرادة المصريين ودشنت الجمهورية الجديدة

نائب بالشيوخ: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يستهدف تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية

حزب "المصريين": مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى اعتراف مباشر بقوة الاقتصاد الوطنى

الأكثر قراءة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

دون إصابات.. انهيار منزل من 4 طوابق فى الدقهلية

خطفوا شابا من مطعم شهير.. السجن 10 سنوات لـ5 متهمين فى الجيزة

القبض على شابين بتهمة قتل سائق وإلقاء جثته بالنيل فى الدقهلية

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه