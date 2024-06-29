"حماة الوطن" بسوهاج: الرئيس السيسي مهد لعلاقات اقتصادية مصرية أوروبية قوية

قال الدكتور مختار همام الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم مهد لعلاقات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المتنوعة بمصر خاصة في البنية التحتية والصناعة والمشروعات الخضراء وغيرها.

وأضاف الدكتور مختار همام في تصريحات له اليوم، أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي حاليا تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى المجالات ووصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة وضخ استثمارات أوروبية جديدة في مصر وتقديم دعم مالي تخطى المليارات من الدولارات لمصر، وهذا يؤكد ثقل ومكانة وأهمية مصر بالمنطقة كمحور ارتكاز وصمام أمان بالمنطقة وأنها بلد الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأشار إلى أن الصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في محافظتي سوهاج وقنا شهد منحة تمويلية لقطاع البنية التحتية وترفيق المناطق الصناعية بالصعيد ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار والنمو الصناعي، مؤكدا أن جملة الاستثمارات الأوروبية المتفق عليها 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، تهدف لدعم الاقتصاد المصري ويسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر وتوطين العديد من الصناعات في السوق المصري وتحويل مصر إلى مركز متميز لتصدير المنتجات المصرية والأوروبية المشتركة إلى السوق الأفريقي.