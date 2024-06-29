"تغيير الهوية الوسطية".. ناجى قمحة يوضح السبب المركزى لثورة 30 يونيو (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن السبب الرئيسي وراء اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة كان تغيير الهوية الوسطية للمجتمع المصري، موضحًا أن هناك عدة عوامل أخرى ساهمت في تأجيج الأوضاع خلال الفترة من 28 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013.

وأشار قمحة، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، إلى أن الشعب المصري كان يأمل خيرًا في حكم الإخوان المسلمين، حيث كانوا يقولون: "امنحوهم الفرصة لأنهم ناس غلابة"، إلا أن الجماعة افتقرت إلى القيادات والقدرة على إدارة الدولة، ما كشف عن عدم قدرتهم على القيادة والتوجيه.

وأضاف أن مشروع النهضة انكشف، وتعرضت الدبلوماسية المصرية للإحراج في عدة لقاءات خارجية للرئيس المعزول محمد مرسي.