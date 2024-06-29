"مشكلة الكهرباء على وشك الانتهاء".. مسئول سابق يوضح التفاصيل

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مشكلة الكهرباء على وشك الانتهاء، مع وصول أول شحنة غاز وكميتها 170 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 6 مليارات قدم مكعب غاز.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أنه مع بداية شهر يوليو ستصل 7 شحنات غاز مسال، لافتًا إلى أن المركب الذي وصل يتم تجهيزه وإعادة ربط الغاز مع الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأردف: "مع وصول أول شحنة سيخف الضغط، والأولوية الأولى في استخدام الغاز القادم هو تشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، وسيتم تشغيل محطات سيمنز لأنها الأعلى في كفاءة توليد الكهرباء، والأولوية للمحطات الكبيرة التي تعمل بكفاءة عالية، وهي محطات البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف، بعد ذلك المحطات الأخرى، ثم المحطات الحرارية التي تعمل بالمازوت".

وأوضح أن من شأن هذه الشحنات تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، وسيتم حل المشكلة بعد أول أسبوعين من شهر يوليو، لو توالى توريد الشحنات في التوقيتات المحددة.

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