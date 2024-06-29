السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطفوا شابا من مطعم شهير.. السجن 10 سنوات لـ5 متهمين فى الجيزة

جريدة الدستور

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكما يقضي بمعاقبة 6 متهمين بخطف شاب من داخل أحد المطاعم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالسجن لمدة 10 سنوات.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد فريد وحسين محمود فخري وسكرتارية صلاح سيد وممدوح عبدالرشيد.

 

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا باختطاف مواطن من داخل مطعم شهير بنطاق المحافظة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية 5 متهمين.

 

عقب تقنين الإجراءات جرى التوصل للمتهمين وألقي القبض عليهم، وأقروا  بارتكاب الواقعة، وأحيلوا إلى النيابة التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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