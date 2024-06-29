السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمارا حداد: مجلس الأمن الدولى أثبت فشله فى تنفيذ قراراته ضد إسرائيل

تمارا حداد
تمارا حداد

قالت تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية، إن تصريح المندوب الدائم لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، طالب بإجراءات عاجلة، من أجل أن تكون قرارات مجلس الأمن  نافذة وتساهم في وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت "حداد" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الأمن الدولي أثبت فشله في تنفيذ قراراته ضد إسرائيل، على الرغم من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن أثبت فشله في التعامل مع الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه لم يضع أي قرار له علاقة بوقف إطلاق النار.

ونوهت أن الضغط على مجلس الأمن بالسلب لا يأتي إلا من الدول الأعضاء الدائمين تحديدًا الوليات المتحدة الأمريكية التي تمتلك كل القدرات وكل الأوراق من أجل أن تلزم إسرائيل بوقت إطلاق النار بشكل نهائي وبشكل مستدام على الأقل، ولكن هي تقدم الغطاء السياسي والعسكري، لتنفي جرائم إسرائيل.

تمارا حداد إسرائيل مجلس الأمن الدولي الكاتبة والمحللة السياسية فلسطين الامم المتحدة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن

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