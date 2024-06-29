السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجازة رأس السنة الهجرية 1446 ومولد النبوي الشريف

إجازة رأس السنة الهجرية
إجازة رأس السنة الهجرية

تقترب موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 ويهتم الكثير من المسلمين بهذه المناسبة حيث يحتفل الملايين حول العالم بذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذا، فإن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 يشهد ارتفاعًا في معدل البحث عبر محرك "جوجل" خلال الفترة الحالية.

 إجازة رأس السنة الهجرية 1446 

وجرت العادة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، من المحتمل ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى نهاية الأسبوع أو تبكيرها إلى يوم الأحد، وذلك حسب القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء في وقته، ليتسنى للمواطنين الاستمتاع بأيام متتالية من الإجازة.

موعد المولد النبوي 2024

يتطلع الكثير من المسلمين إلى معرفة موعد المولد النبوي 2024 ويعد المولد النبوي من المناسبات الدينية ذات المكانة العالية في قلوب المسلمين، حيث يعبرون عن حبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ذلك، يسعى الناس أيضا لمعرفة المواعيد المتبقية للإجازات في العام الحالي.

ويأتي موعد المولد النبوي 2024 وذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، ويعد شهر ربيع الأول هو الشهر الثالث من الأشهر الهجرية ومع اقتراب حلول بداية العام الهجري الجديد 1446، فإنه من المتوقع فلكيًا أن يكون أول أيام السنة الهجرية هو يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.

وإذا توافقت رؤية هلال كل شهر من الأشهر الهجرية المقبلة، فسيكون موعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، الذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا.

موعد بداية العام الهجرى الجديد 1446 فلكيًا

موعد المولد النبوي 2024 وحكم الاحتفال به

ويتم منح موظفي الدولة إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي، وبما أنه يتوافق مع بداية الأسبوع، فمن المتوقع أن نقل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، يستفيد العمال من هذه الإجازة المدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية المتبقية في العام 2024

إجازة ثورة 30 يونيو 2024: يوم الأحد المقبل.

إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو 2024: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

المولد النبوي 2024: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

إجازة 6 أكتوبر 2024: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية رأس السنة الهجرية رأس السنة الهجرية 1446 المسلمين موعد المولد النبوي أيام السنة الهجرية

مواد متعلقة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية وأبرز رسائل التهنئة

موعد المولد النبوي 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية

الأكثر قراءة

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

خيرى رمضان يكشف تفاصيل التشكيل الوزارى الجديد فى برنامجه (فيديو)

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

فرد الأمن ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه تعويض (إنفوجراف)

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه