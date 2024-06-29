إجازة رأس السنة الهجرية 1446 ومولد النبوي الشريف

تقترب موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 ويهتم الكثير من المسلمين بهذه المناسبة حيث يحتفل الملايين حول العالم بذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذا، فإن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 يشهد ارتفاعًا في معدل البحث عبر محرك "جوجل" خلال الفترة الحالية.

إجازة رأس السنة الهجرية 1446

وجرت العادة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، من المحتمل ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى نهاية الأسبوع أو تبكيرها إلى يوم الأحد، وذلك حسب القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء في وقته، ليتسنى للمواطنين الاستمتاع بأيام متتالية من الإجازة.

موعد المولد النبوي 2024

يتطلع الكثير من المسلمين إلى معرفة موعد المولد النبوي 2024 ويعد المولد النبوي من المناسبات الدينية ذات المكانة العالية في قلوب المسلمين، حيث يعبرون عن حبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ذلك، يسعى الناس أيضا لمعرفة المواعيد المتبقية للإجازات في العام الحالي.

ويأتي موعد المولد النبوي 2024 وذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، ويعد شهر ربيع الأول هو الشهر الثالث من الأشهر الهجرية ومع اقتراب حلول بداية العام الهجري الجديد 1446، فإنه من المتوقع فلكيًا أن يكون أول أيام السنة الهجرية هو يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.

وإذا توافقت رؤية هلال كل شهر من الأشهر الهجرية المقبلة، فسيكون موعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، الذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا.

ويتم منح موظفي الدولة إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي، وبما أنه يتوافق مع بداية الأسبوع، فمن المتوقع أن نقل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، يستفيد العمال من هذه الإجازة المدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية المتبقية في العام 2024

إجازة ثورة 30 يونيو 2024: يوم الأحد المقبل.

إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو 2024: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

المولد النبوي 2024: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

إجازة 6 أكتوبر 2024: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.