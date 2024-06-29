السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ناشط شارع".. أحمد ناجى قمحة يكشف كواليس مشاركته فى ثورة 30 يونيو

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

كشف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، عن مشاركته في ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه انسحب من الحياة العلمية والعملية ليصبح "ناشط شارع".

وأوضح "قمحة"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن الوطن والمواطنين كانوا بحاجة إلى وعي مباشر في تلك الفترة، حيث كانت آليات الوصول إلى المواطنين صعبة للغاية، وكانت وسائل الإعلام تسير في اتجاه واحد.

وأضاف أن الشارع المصري كان بحاجة إلى حراك مختلف، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حتى عام 2011 كانت مستقرة وتحقق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، إلا أن عوائد هذا النمو لم تصل إلى المواطن المصري الذي لم يشعر بأي إصلاح حقيقي، وكانت الخدمات في غاية السوء، وسط شائعات كبيرة حول طبيعة وشكل النظام السياسي.

وأكد "قمحة" أن مصر كانت دولة مستقرة حتى عصفت بها مجموعة من الأحداث المدبرة، والتي بدأت عقب حرب أكتوبر، حيث كان المواطن المصري يعيش على سطح الماء دون أن يكون له الحق في التقدم ولكنه لم يغرق في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار تطورت إلى تقطيع الأوصال العربية لمصر.

أحمد ناجي قمحة مجلة السياسة الدولية ثورة 30 يونيو 30 يونيو الإعلامية هبة جلال الخلاصة المحور

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