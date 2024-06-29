السبت 29 يونيو 2024
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أستاذ العلوم السياسية: 30 يونيو أعادت الحكم للمصريين بعد عام من الإرهاب

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 30 يونيو كانت حدثًا مفصليًا في تاريخ مصر، حيث أعادت الحكم للمصريين بعد عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن الثورة لم تكن مجرد تغيير داخلي، بل كانت لها تأثيرات إقليمية واسعة.

وأشار فهمي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، إلى أن الأجواء بعد 30 يونيو كانت مختلفة، حيث سادت حالة من الجدل حول ما جرى في مصر، وأضاف أن السؤال الكبير كان حول ما إذا كانت هذه الثورة ستحدث تغييرًا جذريًا في بنية النظام الإقليمي العربي، أم أن تأثيرها سيقتصر على مصر فقط؟.

وتابع: "دخلنا مرحلة اتسمت بعدم إدراك ما جرى في مصر، وهذا أمر طبيعي، فقد تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، رغم أن مصر هي من أنشأت المنظمة، لكن الدولة المصرية ومؤسساتها تحركت بمهارة في مسارات متعددة، مثل الاتجاه شرقًا نحو دبلوماسية الشرق مع دول مثل الصين والهند واليابان، ثم الانفتاح على بعض الدول الأوروبية من خلال قبرص".

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