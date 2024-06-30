المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وقال شيحان في بيان صدرعن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" اليوم الأحد ": "باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بأصدق التهاني القلبية بحلول ثورة يونيو المجيدة.

وأضاف "شيحان " بأن تلك الثورة المجيدة التي شكلت منعطفا تاريخيا في مسيرة التقدم والاصلاح لبناء الجمهورية الجديدة، ورسخت قيم المواطنة والحرية والاصرار علي بناء مستقبل أفضل لمصر وللمصرين، وعودة مصر لمكانتها التاريخية بين دول العالم.



وأختتم المطران جورج شيحان: نصلي من أجل الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعو الله ان يمنحنا السلام والاستقرار، ويحفظ بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط من كل شر.

وأقيم اللقاء الأول لشباب كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بعد افتتاحه بمشاركة وحضور الأب جورج سامي، راعي الكنيسة.

وألقت محاضرة الاجتماع الخادمة منار صفوت بعنوان "شفاء المشاعر الجريحة"، حيث تناولت في لقائها أسباب المشاعر الجريحة، وأسباب استمرار ذلك، وكيفية الشفاء منها، بالإضافة إلى الاسترشاد بشخصيات من الكتاب المقدس.

وايضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أسر كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

حضر اللقاء الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومسؤولو، وأعضاء اجتماعي أسرة القديس يوسف، وأسرة بيت على الصخر.

بدأ الاجتماع ببعض الترانيم الروحية، ثم ألقى صاحب النيافة محاضرة اللقاء بعنوان "الصلاة في الواقع العائلي"، موضحًا مفاهيم، وأنواع الصلاة في كنيستنا الكاثوليكية.