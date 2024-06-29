وزارة العمل: 941 مركز تدريب مهنى خاصًا سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية

تواصل وزارة العمل جهودها لاستكمال "مشروع مهني 2030"، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي أطلقته الوزارة منتصف شهر يناير الماضي، وذلك لتطوير منظومة التدريب في مصر، لتدريب مليون شاب وفتاة سنويًا والارتقاء بالمستوى المهاري لهم إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية والخارجية.

وأكد عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أن المشروع بدأ يؤتي ثماره، حيث إنه منذ إطلاق المشروع فإن عدد مراكز التدريب المهني الخاصة التي سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن 941 مركزًا، و235 تقدمت بملفات ومستندات للترخيص، مع التأكيد على معاينة 103 مراكز، للتأكد من شروط ممارسة عملها.

وأضاف أنه يتم حاليًا، انعقاد اختبارات داخل 16 مركزًا مهنيًا خاصًا في 11 محافظة هي "القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف"، وذلك على مهن: "المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتقنية المعلومات، والصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار"، وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخرج خريجين جدد على 3 مراحل خلال الشهرين المقبلين.

وكان قد أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لعدد 1095 من متدربي مشروع "مهني 2030"، وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاصًا في 12 محافظة.

وأضاف "شحاتة" أن هذه المرحلة من الاختبارات تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو 2024، وذلك تمهيدًا لتنظيم حفل تخرج، بعد الانتهاء من المراحل الثلاث من تلك الاختبارات التي تتم على 7 تخصصات هي "المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، والسياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار".

"مشروع مهني 2030"

ويستهدف المشروع، تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد "135،136،137،138" من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية، القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب"، يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام، ذى مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المئات من مركز تدريب خاصة، اعتماد المدربين في كل المهن التي تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.