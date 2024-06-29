السبت 29 يونيو 2024
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محافظ الدقهلية: إزالة عدد من حالات البناء المخالف على الأراضى الزراعية

جريدة الدستور

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.


وتابع محافظ الدقهلية: تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنزلة والمنصورة وميت غمر وطلخا ومنية النصر وشربين لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وأيضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.


وقام محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر والمهندس خالد جلال مدير المركبات ومحمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات ومشاركة حسن عزام رئيس مركز المنزلة، بمتابعة تنفيذ أعمال إزالة عدد 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية بقريه الحوتة بمركز المنزلة على مساحة 250 مترا مربعا حيث تمت الإزالة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.


وقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة كربال على الأرض الزراعية بقرية ميت ناجي وتم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوى بقرية كفر سرنجا وتم إيقاف إعمال شدة خشبية في المهد وقبل استكمال باقي السقف بناحية المعصرة وتم إزالة تعدى على أرض زراعية باتميدة على مساحة 300 متر مربع.

 

وجرى متابعة أعمال فك شدة خشبية على مساحة 60 مترا مربعا لأعمدة الدور الثاني علوي داخل الحيز العمراني لقرية ميت محسن التابعة للوحدة المحلية بكوم النور وتم متابعة تنفيذ إزالة أعمال بناء مخالف بحفر وعمل شدة حديدية وخرسانة بدون ترخيص بمنطقة جسر النيل بالمدينة وتم التعامل معها بشكل فوري وإزالتها فى المهدوتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.


وأكد المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إيقاف بناء مخالف حيث تم فك شدة خشبيه دور أول علوي بمدينة طلخا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

 

وقال إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك سقف من الصاج مخالف بالدور الثالث العلوى بقرية كفر الأطرش على مساحة 80 متر مربع  بقرية الجلاوينه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.


وأكد محافظ الدقهلية، أم الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، قائلا إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

 

وشدد على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة. 

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية البناء المخالف منية النصر

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