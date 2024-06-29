وزير النقل يبحث مع شركات ألمانية إنشاء مركز صيانة ماكينات حفر الأنفاق بمصر

أشاد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، بالتعاون المتميز مع الجانب الألماني في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مجال النقل، معربًا عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل، وكذلك للصناعات والتكنولوجيا الألمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع وفد من كبرى الشركات الألمانية المتعاونة مع الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، وهي: شركات (هيرنكنشت- سيمنز – يورجيت)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وخلال مباحثاته مع رئيس مجلس إدارة شركة "هيرنكنشت" الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، الدكتور مارتن هيرنكنشت، أشاد وزير النقل بالتعاون المتميز بين الجانبين، والذي تضمن توريد الشركة الألمانية ماكينات عملاقة؛ أسهمت في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات في مصر، من بينها ماكينات الحفر المستخدمة في تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس، إلى جانب 4 ماكينات جديدة يتم استخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأفادت وزارة النقل - في بيان اليوم - بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء، آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة "هيرينكنشت" الألمانية في إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات الحفر في مصر، بهدف تحقيق الدعم الفني للماكينات التي تم توريدها بمعرفة الشركة للسوق المصرية وزيادة العمر الافتراضي لهذه الماكينات من خلال صيانتها وإعادة تأهيله، وكذلك خطة تدريب 200 مهندس وفني مصري، على أعمال تشغيل وصيانة ورفع كفاءة ماكينات الحفر؛ بما يشمل 40 متدربا للعمل بالسوق المصرية، و160 متدربا للعمل في ألمانيا أو خارجها.

ونوهت وزارة النقل، في هذا الصدد، بالتنسيق من جانبها مع كل من رئاسة مجلس الوزراء المصري، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها (4000) م٢ لشركة هيرينكنشت الألمانية كمرحلة أولى لإنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل ماكينات الحفر، على أن يتم زيادة هذه المساحة لاحقًا لتصل إلى (8000) م ۲ لاستكمال إنشاء مركز للتدريب مجهز بكافة الأجهزة والمعدات التدريبية، وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لتنفيذ مركز الصيانة والتدريب.

