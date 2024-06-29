السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: مؤتمر الاستثمار يبحث عن رؤية استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصاد، إن المؤتمر الاقتصادي الكبير بين مصر والاتحاد الأوروبي، هو في غاية الأهمية ويبحث عن رؤية استراتيجية ما بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي خلال الثلاثة أشهر الماضية وقع عن طريق مفوضية الاتحاد الأوروبي عن شراكة استراتيجية مهمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تكون عددًا من المحاور والأطر في كيفية تكوين علاقات استراتيجية واستثمارية واقتصادية في غاية الأهمية تزيد من تبادل المصالح وزيادة الثقة بين الجهتين.

اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن عمليات الإصلاح الاقتصادي الكبيرة التي تقوم بها مصر فإنها تؤدي إلى زيادة دفع الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، على رأسها مزيد من عمليات البحث في الاستثمار في الطاقة والطاقة المتجددة زيادة البحث في الاستثمار عن طريق تحليه المياه الطاقة الكهربائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن عددًا كبيرًا جدًا من الاتفاقيات تمت دراستها والتباحث فيها، وكان على رأسها اليوم أن تكون هناك موافقة على منح مصر مليار يورو تم الاتفاق عليها وتوقيعها اليوم.

اكسترا نيوز المؤتمر الإقتصادي مصر الاتحاد الأوروبي استراتيجية الدولة المصرية

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