السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

القبض على شابين بتهمة قتل سائق وإلقاء جثته بالنيل فى الدقهلية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على شابين بتهمة قتل سائق زميلهما، وإلقاء جثته على الطريق بمركز أجا، وذلك بغرض سرقة مبلغ مالي حصيلة بيع بضاعة.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على جثة شاب مقتولًا وملقى على الطريق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن الشاب يدعى محمد حامد مرجان، ويبلغ من العمر 22 عامًا، سائق، مقيم قرية بقطارس التابعة للمركز، ومتغيب عن منزله.

وبالفحص تبين أن وراء الواقعة اثنين من زملائه يعملان معه، وهما م.ر.ق.، وم.م.، مقيمان بقرية شنيسة التابعة لمركز أجا، حيث كشفت التحريات عن أن المتهمين يعملان مع المجني عليه، وكانا معه أثناء تسليم بضاعة، وعقب عودتهما افتعلا معه مشاجرة، وتعديا عليه بسلاح أبيض، وسرقا المبلغ المالي، وألقيا جثته على الطريق وفرا هاربين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الدقهلية مركز أجا قرية بقطارس الدقهلية اجا

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