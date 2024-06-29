السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

جريدة الدستور

زار الفنان كاظم الساهر، قيصر الأغنية العربية، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارته لمصر لإحياء سهرة غنائية ضخمة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية: "سعداء باستقبال الفنان كاظم الساهر بالعاصمة الإدارية الجديدة ليشاهد ما تحقق على أرض الواقع والذي أبدى اهتمامه وانبهاره مما تحقق حتى الآن، مضيفًا أننا حريصون كل الحرص أن يرى العالم هذا الحلم الذي تحقق وأصبح حقيقة ملموسة ينبهر بها القاصي والداني."


وأضاف المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، تحرص على استقبال الزائرين للعاصمة الإدارية الجديدة من كافة المجالات وعلى جميع المستويات المحلية والعربية والعالمية، معربًا عن تقديره لشركة فينشر لايف ستايل ورئيس مجلس إدارتها، ربيع مقبل، لدورها في دعوة الفنان كاظم الساهر لزيارة مصر والعاصمة الإدارية الجديدة.


ومن جانبه؛ أعرب الفنان كاظم الساهر، عن انبهاره بما تم إنجازه في العاصمة الإدارية وبما رآه في مدينة الفنون والثقافة، قائلًا: "أنا حقًا أتمنى أن نحقق مثل هذا الإنجاز في كل بلد عربي، فأنا لم أتوقع كل هذا الإبهار والإنجازات والمشاريع التي تم إنجازها".


جدير بالذكر أن مدينة الفنون والثقافة هي مدينة فنون عالمية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة؛ أقيمت على مساحة ۱۲۷ فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية ومراكز للإبداع الفني، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها. وتضم المدينة دارا للأوبرا هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث تتضمن قاعة رئيسية تستوعب أكثر من 2200 فردٍ. كما يحتوي مبنى الأوبرا الرئيسي على مركز للإبداع الفني، ومتحف الشمع، وسينما 4D، ومسرحًا للموسيقى، وآخر للدراما، واستوديوهات صوت، بالإضافة إلى قاعات تدريب للآلات الموسيقية. وتضم المدينة المسرح المكشوف، وعددًا من المباني الخدمية ومواقف للسيارات متعددة الطوابق، ومجموعة من المطاعم والكافيهات.

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