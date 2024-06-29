القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا بعنوان "تمويلات لدعم اقتصاد مصر منذ فبراير 2024"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بعنوان "تمويلات لدعم اقتصاد مصر منذ فبراير 2024"، حيث رصد التمويلات النقدية التي حصلت عليها مصر منذ شهر فبراير عام 2024.

فعلى الرغم من التوتر العالمي والإقليمي، إلا أن مصر نجحت في حشد تمويلات منذ فبراير الماضي، ساهمت في دعم الاقتصاد المصري.

وذكر التقرير، أن وكالة بلومبرج، أشارت إلى أن إجمالي التمويلات المعلنة لمصر منذ توقيع اتفاق رأس الحكمة، قد تخطى 57 مليار دولار، في إطار مساندة الاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية والإقليمية.