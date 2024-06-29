السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا بعنوان "تمويلات لدعم اقتصاد مصر منذ فبراير 2024"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بعنوان "تمويلات لدعم اقتصاد مصر منذ فبراير 2024"، حيث رصد التمويلات النقدية التي حصلت عليها مصر منذ شهر فبراير عام 2024.

فعلى الرغم من التوتر العالمي والإقليمي، إلا أن مصر نجحت في حشد تمويلات منذ فبراير الماضي، ساهمت في دعم الاقتصاد المصري. 

وذكر التقرير، أن وكالة بلومبرج، أشارت إلى أن إجمالي التمويلات المعلنة لمصر منذ توقيع اتفاق رأس الحكمة، قد تخطى 57 مليار دولار، في إطار مساندة الاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية والإقليمية.

القاهرة الإخبارية مصر اقتصاد مصر فبراير 2024 التوتر العالمي والإقليمي

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