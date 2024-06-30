لتجنب المضاعفات.. 10 نصائح للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم

تعد مشكلة تراكم الأملاح الزائدة في الجسم من القضايا الصحية التي يواجهها الكثير من الأشخاص، وتؤدي هذه المشكلة إلى مضاعفات عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم، وتورم الأطراف، ومشكلات الكلى، وللحفاظ على صحة الجسم وتجنب هذه المشكلات، من الضروري التعرف على كيفية التخلص من الأملاح الزائدة بطرق صحية وفعّالة.

ونتيجة لذلك نستعرض بعض النصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها للتخلص من الأملاح الزائدة وتحسين الصحة العامة، وفقًا لما ذكره موقع "Health".



نصائح للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم

1. شرب الكثير من الماء:

شرب كميات كافية من الماء يساعد في طرد الأملاح الزائدة من الجسم عبر الكلى.

2. تقليل تناول الملح:

حاول تقليل كمية الملح المضافة إلى الطعام وكن حذرًا من الأطعمة المعالجة والمعلبة التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم.

3. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

البوتاسيوم يساعد في توازن مستويات الصوديوم في الجسم، الأطعمة مثل الموز، البطاطا الحلوة، السبانخ، والأفوكادو تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم.

4. ممارسة التمارين الرياضية:

التمارين الرياضية تساعد في زيادة التعرق، مما يساعد في التخلص من الأملاح الزائدة عبر الجلد.



5. تجنب الأطعمة المصنعة:

الأطعمة المصنعة غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الملح، حاول تناول الأطعمة الطازجة والمطبوخة في المنزل.

6. زيادة تناول الألياف:

الألياف تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل احتباس السوائل في الجسم. تناول الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبقوليات.

7. استخدام بدائل الملح:

استخدام التوابل والأعشاب كبدائل للملح يمكن أن يساعد في تقليل استهلاك الصوديوم.

8. استشارة الطبيب:

في حال كانت مستويات الأملاح مرتفعة بشكل كبير، يُفضل استشارة الطبيب للحصول على توجيهات وعلاج مناسب، فقد يحتاج البعض إلى أدوية مدرة للبول أو علاجات أخرى.



9. تجنب المشروبات الغازية:

المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، لذا يُفضل تجنبها.

10. تناول شاي الأعشاب:

بعض الأعشاب مثل الشمر والبقدونس والزنجبيل تساعد في التخلص من احتباس السوائل في الجسم وتحسين وظيفة الكلى.