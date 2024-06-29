يورو 2024| سويسرا يتقدم على إيطاليا بهدف ويقترب من ربع النهائى

تقدم منتخب سويسرا على نظيره منتخب إيطاليا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بافتتاح مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدف دون رد.

وسيطر منتخب سويسرا على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الأول، وكان الطرف الأفضل من الجانب الهجومي والخطورة على المرمى، فيما لم يشكل منتخب إيطاليا خطورة على مرمى سويسرا.

وضغط لاعبو منتخب سويسرا على دفاعات إيطاليا من الدقائق الأولى للمباراة من أجل تسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما حاول لاعبو إيطاليا استغلال ضغط سويرا وتسجيل هدف مباغت.

وأهدر لاعبو منتخب سويسرا أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال أحداث الشوط الأول، وكانوا قريبين من التسجيل فيما لم يهدد منتخب إيطاليا مرمى سويسرا بأي فرصة خلال الشوط.



وسجل ريمو فريلير هدف التقدم لمنتخب سويسرا في الدقيقة 37 بعدما تسلم تمريرة زميله روبن فارجاس داخل منطقة جزاء إيطاليا وسدد الكرة على يمين الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي منتخب سويسرا لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية، بينما تراجع منتخب إيطاليا للدفاع لحماية مرماه من تلقي هدف ثانٍ.

وكاد ريدير، لاعب سويسرا، أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده من ركلة حرة مباشرة نفذها بقدمه اليسرى مباشرة ناحية المرمى وتصدى لها الحارس دوناروما ثم ارتطمت بالقائم وخرجت لركنية أبعدها دفاع إيطاليا من داخل المنطقة.

وتواصل الضغط من لاعبي سويسرا حتى الوقت بدل الضائع، لمحاولة الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الثاني والخروج من الشوط الأول بنتيجة مريحة.

وسدد لاعبو منتخب سويسرا كرتين على المرمى من 9 محاولات وخرجت مثلهما من الملعب فيما اعترض دفاع إيطاليا 5 تسديدات، بينما لم يسدد لاعبو إيطاليا أي كرة على المرمى وكانت لهم محاولة وحيدة طوال الشوط الأول واعترضها الدفاع.

واستحوذ منتخب سويسرا على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 58% مقابل 42% لمنتخب إيطاليا.