نجوى كرم sold out فى أول حفل لها فى رومانيا

حققت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، نجاحات متعددة في جولتها العربية العالمية ‏التي تقيمها خلال الفترة الحالية ضمن سلسلة حفلاتها بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل في رومانيا "sold out" للحفل قبل يوم واحد عن نفاذ حميع تذاكر الحفل الذي سيقام في قاعة مسرح Sala Palatului Buchares في بوخارست مساء اليوم السبت، وتشاركها فيها المغنية الرومانية "أنتونيا".

وسيشهد الحفل الأول لها في رومانيا تواجد جماهيري كبير من الجاليات العربية والرومانية وتفاعلاً كبيراً مع أغنياتها التي تقدمها على المسرح بأسلوب مختلف ومتنوع برفقة فرقتها الموسيقية.

من جهة أخرى، طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما"، والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

أما الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم "كاريزما" جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.