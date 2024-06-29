السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمعيات تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة أثناء انقطاع الكهرباء.. تعرف على التفاصيل

محافظ دمياط
محافظ دمياط

دشنت مديرية التضامن الاجتماعي في  دمياط، مبادرة "نجاحنا فى اتحادنا" بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير قاعات لاستقبال طلبة الثانوية العامة والجامعات خلال فترة انقطاع الكهرباء، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.


 

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط عن تدشين مبادرة "نجاحنا فى اتحادنا" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير قاعات لطلاب الثانوية العامة والجامعات ومساعدتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.


 

وأشارت الشيماء عبد المعطى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير قاعات مجهزة ومكيفة لاستقبال الطلاب طوال اليوم وتوفير أوجه الرعاية والحماية والدعم لهم والمناخ الملائم للمراجعة النهائية مع وجود مشرفين بكل قاعة، لافتة إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار الدور الإنسانى والمسئولية المجتمعية التى تقوم بها الوزارة، منوهة إلى أن المبادرة قد بدأت من الجمعة ٢٨ يونيو.

وفيما يلى بيان بالجمعيات المشاركة وعناوينها، وهي الجمعية الخيرية بالسرو بمقر الجمعية  ومجمع الإيمان الخيري بالسرو، وجمعية توعية المرأة ورعايتها بالحوراني في مقرات الجمعية في شارع الجمعية الزراعية بالحوراني، وفرع الجمعية المطل على النيل بجوار بوسطة الحوراني، والمقر التابع للجمعية بمنزل سلامة الحفني بالحوراني.


بالإضافة إلى جمعية أنصار السنة المحمدية بدمياط بمقر جمعيتها الرئيسي شارع عمر ابن الخطاب أمام الجميل للجملة مسجد المظلوم دمياط وجمعية المجمع الخيري بشرباص مقر الجمعية وشارع أبو سلامة وجمعية المجمع الخيري بالسنانية بقاعة بالم لاند وبجوار موقف رأس البر التابع للجمعية.

 

 وجمعية منار السبيل بالسنانية مقر الجمعية الرئيسي السنانية والمركز الطبي والطريق العمومي بجوار مسجد الرحمة وموقف رأس البر بجانب قاعة المناسبات بمركز التأهيل الشامل بدمياط الجديدة مقر الجمعية المنطقة المركزية ومبنى الخدمات الاجتماعية وجمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بالزرقا مقر الجمعية طريق الزرقا المنصورة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر البطيخ مقر الجمعية شارع الوحدة الاجتماعية بكفر البطيخ.

دمياط الدكتورة منال عوض تضامن دمياط أحداث دمياط شارع الجميل

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