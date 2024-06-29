تحرك برلمانى بسبب أزمة نقص الأسمدة فى قنا

تقدم النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن أزمة نقص الأسمدة في قنا تهدد بانهيار المحاصيل الزراعية.

وقال النائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة الخاص به بأن أزمة الأسمدة الكيماوية التي تفجّرت في قنا وقد تمتد إلى الكثير من محافظات الصعيد، وهي تلك الأسمدة المخصصة للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية المسجلة بالجمعيات التعاونية الزراعية بقنا، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل في ضعف الكميات الواردة من مصانع الأسمدة للمزارعين على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى تفاقم أسعار الأسمدة بالسوق الحر. ووصول سعر جوال السماد الكيماوي 800 إلى ألف جنيه.



ونوه إلى ارتفاع السعر ونقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية وعدم توافرها للمزارعين، ونقص توريدها من المصانع للمحافظة، سبّب في خلق سوق سوداء قد تتوسع الفترة المقبلة، موضحًا أن المزارعين في المحافظة عبروا عن غضبهم الشديد، بسبب أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، بالإضافة إلى أن تأخر تسليم الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين يهدد بسقوطها عنهم وعدم حصولهم على الأسمدة الخاصة بهم، لأن الأسمدة لها مواعيد محددة، فى حالة لم يحصل المزارع على السماد الخاص به خلال المدة المحددة سقط عنه نهائيًا فى الحصول عليها، وبالتالي يؤثر على الإنتاجية على مستوى جميع المحاصيل.

وطالب عضو مجلس النواب بالتدخل العاجل وضرورة توفير الكميات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن، حفاظًا على المحاصيل الزراعية المنزرعة فى الوقت الحالى، وحتى لا تتأثر من نقص السماد وهو ما يؤثر على جودة المحاصيل والإنتاج.