شيرين سليمان لـ"الدستور": 30 يونيو ثورة شعب حقيقية أعادت مصر من الاختطاف

أعربت الإعلامية شيرين سليمان، عن فخرها الشديد بثورة 30 يونيو والتي وصفتها بأنها أعادت مصر من الاختطاف، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة غامرة يوم الثورة وأقامت احتفالات رفقة أصدقائها وأسرتها وقتها.

وقالت شيرين في تصريح لـ"الدستور"، إنها وقعت على استمارة تمرد وكل أفراد أسرتها، مشيرة إلى أن أول من وقعت الاستمارة كانت والدتها، لافتة إلى أنها كانت وقت قيام الثورة خارج مصر في مهمة عمل لقناة "الحياة"، وحتى يوم 3 يوليو، مؤكدة أنها وقتها نزلت رفقة فريق العمل الخاص بقناة "الحياة" ليحتفلوا في الشارع، وقاموا بتشغيل أغانٍ وطنية ليشعروا أنهم في مصر.

وأضافت: "كان عندي إحساس إن مصر كانت مخطوفة ورجعت"، مشيرة إلى أن بداية عملها كانت في ملف سياسة وبرامج إخبارية، لذلك كانت بحكم عملها وخبرتها ضد حكم الإخوان أو وصولهم للحكم، واصفة أن ذلك كان بمثابة كابوس بالنسبة لها.

وتابعت: "إحنا حضرنا وقت الحصار اللي كان معمول لمدينة الإنتاج من حازم أبوإسماعيل، والناس اللي معاه، وكان كل يوم دخولنا للمدينة والخروج منها صعبًا جدًا، فأكيد إحنا كنا في كابوس بكل المقاييس، ومصر أكبر من أن كان يحصلها كده، وكنا حاسين أننا في وضع مظلم ومش عارفين نخرج منه، وكان كل يوم بنزل شغلي مش عارفة حتى هروح سليمة ولا لأ".

وأعربت شيرين سليمان عن خوفها وقت حكم الإخوان، قائلة: "كنت مع كل خطاب لمرسي بعيط على بلدي، والحمد لله ربنا نجانا ومصر خرجت من حقبة صعبة، وبالنسبة ليا ٣٠ /٦ هي الثورة الحقيقية".

واختتمت قائلة: "بالنسبة ليا كان دوري خارج مصر أما كنت بشوف أجانب أو عرب من صناع الفن وخصوصًا الأجانب كنت بتكلم معاهم، وأوضح لهم الوضع في مصر كان إزاي بالفيديوهات والصور، وأن ٣٠ /٦ دي ثورة شعب".