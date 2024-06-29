"ربنا يهديهم أو ياخدهم".. عزة مصطفى توجه رسالة لمنتقدى طالبة أسيوط

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة لمنتقدي طالبة أسيوط، بسبب فيديو الرقص في حفل التخرج، وقالت: "يا كارهي الفرحة يا سارقي العمر خليكم في حالكم ملكمش دعوة بالناس الطيبة".

ووجهت عزة، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، رسالة لطالبة أسيوط سمر عنتر، قائلة: "افرحي وانبسطي، أنت بنت بـ100 راجل، واللي عملوه هيترد لهم يا حبيبتي، أنتي ست البنات، ولا أي حاجة تهزك، دول ناس مريضة، الناس اللي بتشهر بغيرهم ناس مريضة، ادعي لهم ربنا يهديهم أو ياخدهم، وأنا بأبوسك وأحضنك وحقك على راسنا، ولا يهمك لا تبالي".

وختمت عزة قائلة: "بقول للي بيعمل أي حاجة تضايق أي حد، حط نفسك مكانه للحظة، تضايق حد معملكش حاجة، وتحول فرحة بنت لحزن ليه يا كارهي الفرحة؟".

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