السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماس": الاحتلال يتجاهل تحذيرات المجتمع الدولى حول الوضع الإنسانى فى غزة

أسامة حمدان
أسامة حمدان

وصف أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، اليوم السبت، حكومة الاحتلال بأنها تتجاهل الإخطارات الواردة من الجهات الفاعلة الإنسانية، ممَّا يجعل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات في غاية الخطورة.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم إنه لا يوجد مكان آمن في غزَّة، مضيفًا: "وقد أصدر جيش الاحتلال النازي للسكّان عدَّة أوامر بالتنقل، فيما يسمَّى بالأماكن "الآمنة"، لكن لم يثبت أنَّ أيًّا منها آمن! حيث هاجم جيش الاحتلال هذه الأماكن وقتل المئات ممَّن لجأوا إليها".

وأشار حمدان إلى أن الاحتلال يمنع وصول المهمات الإنسانية إلى محافظتي غزَّة وشمال غزَّة، ويتم رفض العديد منها بصورة تعسفية، ويتم اعتقال عمَّال الإغاثة عند نقاط التفتيش العسكرية.

وتابع: "نعتبر سياسة التجويع واحدة من أساليب الحرب الأكثر وحشية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، وتستهدف هذه السياسة المدنيين الأبرياء، وتعدّ جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقيات جنيف".

كما أفاد خلال كلمته، بأن الاحتلال يهدف من وراء هذه السياسة إلى الضغط على أهل قطاع غزَّة وكسر إرادتهم من خلال تجويعهم وإذلالهم، في محاولة لفرض بدائل تتماهى مع سياسات الاحتلال لإدارة حياة المواطنين، وهو ما أعلنه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، وهي السياسة التي أفشلها شعبنا.

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