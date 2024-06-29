السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على دعاء النبي (ص) في الهم والكرب

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن أنس بن مالك خادم النبي، قال إن النبى صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمرا أو أصابه هما قال “يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”.

وفسر عبد المعز، خلال برنامج “ لعلهم يفقهون”، المُذاع عبر قناة “دى إم سي”، معنى الحديث كالآتي"يا حي أى أن الله الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وقيوم صيغة مبالغة تعنى أن الله قائم بكل نفس بما كسبت فكل شيء بيده، وما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها"، “برحمتك أستغيث فهنا يستغيث النبى صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل”.

وتابع: "أصلح لي شأني كله.. أي أنه يوكل الله سبحانه وتعالى إصلاح كل شيء فى حياته من العمل وأمور المنزل والشأن العام والخاص وكل شيء، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.. أى أن النبى صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يكون التصرف كله بيده سبحانه وتعالى وألا يملكه التصرف في أموره بنفسه.

لعلهم يفقهون دي ام سي أنس بن مالك يا حي يا قيوم طرفة عين النبي

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