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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يحرص المستثمرين والمقاولين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الأحد 30-6-2024 في الأسواق، حيث استقر سعر طن حديد عز في الأسواق عند آخر انخفاض له بمبلغ 365 جنيهًا في الطن الواحد، وشهد سعر الحديد بالمصانع المختلفة وجود تحركات طفيفة وذلك مقارنة بمستوياتها الأخيرة، كما أن انخفض سعر طن الأسمنت في الأسواق.

تراجع سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 30-6-2024

وبالتزامن مع التحديات وأزمة التضخم التي تحدث في البلاد، يتساءل آلاف المواطنين من التجار وأصحاب العقارات من الأشخاص عن أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد نظرًا لتأثيرها المباشر بتكلفة المشاريع العقارية ومستقبل السوق، حيث تراجعت بعض أسعار الحديد اليوم وسعر طن الأسمنت طبقا لـ بوابة الأسعار المحلية التي تتبع لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء اليوم

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الحديد اليوم الأحد 30-6-2024 والأسمنت.

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأحد عند قيمة: 38083 جنيهًا، إذ انخفض بمبلغ 1382 جنيهًا.

بلغ سعر طن حديد بيانكو 36 ألفًا و500 جنيه.

ووصل سعر طن الحديد بشاي نحو 41.000 جنيه للطن.

بلغ سعر طن حديد العشري نحو 36.500 جنيه للطن.

بلغ سعر طن حديد جيوشي نحو 37.000 للطن.

وصل متوسط سعر طن الحديد في شركة المصريين نحو 40.950 جنيه للطن

سجل طن حديد الكومي 36 ألفًا و500 جنيه.

وصل سعر طن المراكبي إلى 39 ألف جنيه.

سعر حديد عز

استقر سعر طن حديد عز اليوم الأحد 30 يونيو 2024 عند تراجعه الأخير ليسجل مبلغ 40136 جنيها، بانخفاض وصل قيمة 365 جنيهًا للطن.

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الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 25-6-2024

سعر الاسمنت اليوم

  • سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.
  • وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1960 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن أسمنت أسمنت الفهد 1940 جنيهًا.
  • وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 1940 جنيهًا.
  • سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان مبلغ 2040 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن أسمنت السويدي إلى 2250 جنيهًا.
    سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4000 جنيه للطن الواحد.
  • سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3900 جنيه.
  • وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4000 جنيه.
  • أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2060 جنيهًا.
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