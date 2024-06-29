مصطفى شلبى يمنح الزمالك التقدم على سيراميكا كليوباترا

سجل مصطفى شلبي التقدم لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة 28 ببطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء حاور محمد بسام إبعادها من يمين مرماه ولكن الكرة مرت إلى الشباك.

في الدقيقة السادسة كرة عرضية من محمد عادل لاعب سيراميكا من جهة اليسار ارتطمت بمحمد شحاتة لاعب الزمالك ومرت لرمية تماس.

فريق سيراميكا كليوباترا كاد أن يسجل التعادل في الدقيقة 14 بعد كرة عرضية من صديق أوجولا لاعب سيراميكا من جهة اليسار قابلها إيبوكا المنفرد بالمرمى بتسديدة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبدالله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.