ذكرى ثورة 30 يونيو.. «كتلة الحوار»: اجتثت الإرهاب من جذوره العميقة.. وحفظت سيناء

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس «كتلة الحوار»، إن ثورة ٣٠ يونيو أنقذت مصر من حكم «ثيوقراطى» دينى، وسيطرة جماعة مغلقة على مقدرات الدولة، مشددًا على أن «الإخوان» تنظيم مغلق يعمل فى الظلام، وكان سيحول مصر إلى ظلام دامس، كما تعود أن يعيش دومًا.

وأضاف «عادل»: «مسألة إحساس الجماعة بأنها منبوذة داخليًا، وترتاب فيها كل مؤسسات الدولة، كان سيدفعها إلى ولاءات بأثمان باهظة لدول إقليمية تؤيد سياستها، وهو أمر يهدد الأمن القومى، ويجعل أسرار مصر مشاعة ومستغلة».

وكشف عن مشاركته فى الحراك الشعبى وقت ثورة ٣٠ يونيو، مشيرًا إلى قيادته مسيرات فى دائرته الانتخابية بمدينة نصر ضد حكم المرشد، و«الإخوان» كانوا ينطلقون من ميدان «رابعة العدوية»، آنذاك، قبل أن يحتلوه، إلى قصر «الاتحادية»، للتعبير عن رفض حكم الجماعة.

وواصل: «نجاح الثورة أسهم فى استعادة مصر ثقلها الإقليمى والدولى، وصيانة أمنها القومى، بالإضافة إلى اجتثاث الإرهاب من جذوره العميقة، وتطهير سيناء والعمق المصرى من فلول داعش والإرهاب».

وأكمل: «كما حققت ثورة ٣٠ يونيو نهضة كبيرة لا مثيل لها على مستوى البنية التحتية، ونقلت البلاد نقلة نوعية فى هذا الملف، مع الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة فى ملف الإصلاح الاقتصادى».