نجيب ميقاتى لـ"القاهرة الإخبارية": لبنان يسعى للسلام والاستقرار الدائم على الحدود الجنوبية

قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الزيارة التي يجريها إلى الجنوب اللبناني، تهدف إلى الاطلاع على آخر تطورات العسكرية في منطقة الجنوب.

وأضاف ميقاتي، في تصريح خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن رسالته تتلخص في أن لبنان يسعى للسلام والاستقرار الدائم على الحدود الجنوبية، ولا يسعي للدخول على خط النار والحرب في المنطقة.

وتابع أن الجنوب اللبناني يعيش حالة من الاضطراب، والوقوف على الوضع العسكري في الجنوب، والذي نزح منه أكثر من 150 ألف شخص.

وتابع: "رسالتنا اليوم للجنوب هي زيارة سلام، تساهم في توطيد العلاقة وإرسال عدة رسائل للمواطنيين بأن الدولة بجانبهم، خاصة في ظل تردى الأوضاع الصحية والخدمية".