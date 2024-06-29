فتاة جامعة أسيوط تبكى وتكشف كواليس فيديو الرقص: أنا ناجحة من غير تريند

كشفت سمر عنتر فتاة جامعة أسيوط، كواليس فيديو الرقص خلال حفل تخرجها، والمتداول على السوشيال ميديا.

وقالت سمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "كنت بأفرح زي أي حد في حفلة التخرج، بعد ما تعبت كتير، أنا خريجة كلية تربية رياضية جامعة أسيوط، واللي عملته ما اسموش رقص، أنا مرقصتش، لكن وجدت كمية انتقادات، واللي يقول ولا أجدعها رقاصة".

ووجهت رسالة لمنتقديها: "أنا مش تافهة، أنا مدربة ولاعبة تايكوندو وشخصية رياضية معروفة وناجحة، مش التريند اللي هينجحني".

وختمت وهي تبكي: "بدل ما افتكر التخرج بحاجة كويسة، حولوه لكابوس، أنا مكسوفة ومش عارفة أواجه الناس، أنا معملتش حاجة، والناس بتهين أهلي، أنا اللي كتبت على الوشاح أنا هنا بتعب أبويا ودعاء أمي".

وردت عليها الإعلامية عزة مصطفى، قائلة: "إوعي تعيطي، خليكي قوية، وأهلك على راسنا ما عاش اللي يهينهم، افرحي وانبسطي، إنت بنت بـ100 راجل، واللي عملوه هيترد لهم يا حبيبتي".

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